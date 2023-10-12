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Испанская команда стала победителем турнира по фиджитал-баскетболу в Казани

В России продолжают проходить крупные международные спортивные турниры!
12 октября 2023 23:04
автор: Виталий Стопин

Испанская команда Ramboot Esports стала победителем турнира по фиджитал-баскетболу. Соревнования проходили в Казани.

Испанский коллектив в решающем матче победили сербский Partizan Esports. Причём сделали это, как в стимуляторе NBA 2K, так и на реальной баскетбольной площадке.

Отметим, что за победу в турнире в Казани Ramboot Esports заработала 1,4 млн рублей.

Фиджитал-баскетбол — это совмещение интерактивного баскетбола и баскетбола 3×3. То есть сначала игроки играют в NBA 2K, а затем переходят на реальный паркет.

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