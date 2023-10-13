Президент ЦСКА Ватутин высказался о переходе Алексея Шведа в клуб из чемпионата Китая

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин отреагировал на информацию о переходе защитника Алексея Шведа в один из клубов чемпионата Китая.

«Пока я не видел официальной информации, но если такое действительно случится, то, наверное, Алексея можно поздравить с тем, что он станет первым россиянином, который будет играть в чемпионате Китая. Не могу вспомнить, чтобы там играл кто-либо из россиян до него.

Знаю, что к Шведу проявляли интерес как минимум два клуба из Евролиги, но, наверное, сейчас приглашение российского игрока стало бы непростым процессом для команд Евролиги. Могу сказать, что я рад за Алексея. Не сомневался, что он будет востребован. Желаю ему удачи, чтобы ему было комфортно, и чтобы он показал своё мастерство», — приводит слова Ватутина «Спорт-Экспресс».

Алексей Швед является воспитанником ЦСКА, где выступал предыдущие два сезона. В составе красно-синих он завоевал серебро и бронзу Единой лиги ВТБ. Ранее он несколько лет играл за подмосковные «Химки», а до этого выступал в НБА. Швед является бронзовым призёром Олимпиады-2012 в Лондоне.