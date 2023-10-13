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Американскому баскетболисту грозит 28 лет тюрьмы за стрельбу по автомобилю

Инцидент произошёл ещё 28 марта.
13 октября 2023 19:50
автор: Степан Шереметьев

Появилась информация, что американскому баскетболисту Майки Уильямсу грозит до 28 лет лишения свободы за расстрел автомобиля.

Как сообщает ESPN, 28 марта спортсмен стрелял из пистолета в машину, в которой находилось пятеро его друзей, которые уезжали из дома баскетболиста после ссоры.

В итоге при обыске полицейские нашли два пистолета, однако оружия, из которого стреляли, не обнаружили. На заседании, прошедшем 10 октября, Уильямсу предъявили пять обвинений в нападении с применением оружия. При этом Майки свою вину не признал.

Стоит отметить, что 19-летний игрок был претендентом на выбор в первом раунде драфта 2024 года. В 27 играх прошлого сезона за Сан-Исидро он набирал в среднем 23,8 очка и совершал 9,2 передачи.

источник: ESPN
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