Американскому баскетболисту грозит 28 лет тюрьмы за стрельбу по автомобилю

Появилась информация, что американскому баскетболисту Майки Уильямсу грозит до 28 лет лишения свободы за расстрел автомобиля.

Как сообщает ESPN, 28 марта спортсмен стрелял из пистолета в машину, в которой находилось пятеро его друзей, которые уезжали из дома баскетболиста после ссоры.

В итоге при обыске полицейские нашли два пистолета, однако оружия, из которого стреляли, не обнаружили. На заседании, прошедшем 10 октября, Уильямсу предъявили пять обвинений в нападении с применением оружия. При этом Майки свою вину не признал.

Стоит отметить, что 19-летний игрок был претендентом на выбор в первом раунде драфта 2024 года. В 27 играх прошлого сезона за Сан-Исидро он набирал в среднем 23,8 очка и совершал 9,2 передачи.