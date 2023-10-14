МБА дома проиграла «Самаре» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты МБА на своей площадке обыграли «Самару» в матче Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 77:65 (21:18, 19:16, 17:22, 20:9) в пользу гостевой команды.

Самым результативным игроком прошедшего матча стал разыгрывающий защитник самарцев Джастин Роберсон, записавший в свой актив 17 очков. В составе столичного клуба лучшим по этому показателю оказался тяжёлый форвард Андрей Лопатин с 15 очками.

Таким образом, МБА потерпела третье поражение в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. «Самара» добыла вторую победу в четырёх матчах.

В следующем матче МБА на выезде сыграет с «Зенитом» (17 октября), а «Самара» отправится в гости к «Минску» (19 октября).