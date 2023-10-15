Сергей Елевич: не удивлён лидерством «Руны» в Единой лиге ВТБ

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич высказался об игре дебютанта Единой лиги ВТБ московской «Руне». На старте нынешнего сезона эта команда одержала три победы подряд.

«Не могу сказать, что удивлён высоким результатом „Руны“. Когда команда хорошо укомплектована и когда у ней есть хороший тренерский штаб — это нормальное явление. А у „Руны“ это всё есть.

МБА в прошлом году тоже хорошо дебютировал и в целом отлично провёл сезон. Сейчас здорово провела стартовые матчи „Руна“. Однако надо понимать и то, что к этому сопернику участники Единой лиги ВТБ пока не успели адаптироваться. Поэтому здесь можно и на грабли наступить.

Мне кажется, что „Руна“ — боеспособный коллектив, который способен решить много задач для себя и доставить немало проблем соперникам. Так что их не так-то просто обыграть. Нередко к таким командам почему-то относятся спустя рукава. Это неправильный подход», — цитирует Елевича «Матч ТВ».

На старте нынешнего сезона Единой лиги ВТБ «Руна» дома обыграла «Автодор» (87:79) и «Самару» (85:74), а также в гостях победила «Уралмаш» (85:78).