ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Сергей Елевич: не удивлён лидерством «Руны» в Единой лиге ВТБ

Московская команда прекрасно дебютировала в новом для себя турнире.
15 октября 2023 13:22
автор: Виталий Стопин

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич высказался об игре дебютанта Единой лиги ВТБ московской «Руне». На старте нынешнего сезона эта команда одержала три победы подряд.

«Не могу сказать, что удивлён высоким результатом „Руны“. Когда команда хорошо укомплектована и когда у ней есть хороший тренерский штаб — это нормальное явление. А у „Руны“ это всё есть.

МБА в прошлом году тоже хорошо дебютировал и в целом отлично провёл сезон. Сейчас здорово провела стартовые матчи „Руна“. Однако надо понимать и то, что к этому сопернику участники Единой лиги ВТБ пока не успели адаптироваться. Поэтому здесь можно и на грабли наступить.

Мне кажется, что „Руна“ — боеспособный коллектив, который способен решить много задач для себя и доставить немало проблем соперникам. Так что их не так-то просто обыграть. Нередко к таким командам почему-то относятся спустя рукава. Это неправильный подход», — цитирует Елевича «Матч ТВ».

На старте нынешнего сезона Единой лиги ВТБ «Руна» дома обыграла «Автодор» (87:79) и «Самару» (85:74), а также в гостях победила «Уралмаш» (85:78).

источник:
15 очков Лопатина не спасли МБА от поражения «Самаре» в матче Единой лиги ВТБ
Встреча баскетбольных команд состоялась в Москве.
14.10.2023 21:21
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
Встреча проходила в Казахстане.
14.10.2023 14:02
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Виктор Вембаньяма – лучший баскетболист Франции по итогам года
А ведь парню всего 19 лет.
14.10.2023 11:33
Баскетбол
автор: Тимур Пацюк
Американскому баскетболисту грозит 28 лет тюрьмы за стрельбу по автомобилю
Инцидент произошёл ещё 28 марта.
13.10.2023 19:50
Баскетбол
автор: Степан Шереметьев
Президент ЦСКА Ватутин высказался о переходе Алексея Шведа в клуб из чемпионата Китая
Защитник может стать первым игроком из России в китайском баскетболе.
13.10.2023 16:34
Баскетбол
автор: Виталий Стопин
Испанская команда стала победителем турнира по фиджитал-баскетболу в Казани
В России продолжают проходить крупные международные спортивные турниры!
12.10.2023 23:04
Баскетбол
автор: Виталий Стопин
Агент баскетболиста Шведа рассказал, где продолжит карьеру его клиент
Ранее 34-летний игрок выступал за ЦСКА.
12.10.2023 17:20
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
«Локомотив-Кубань» одержал первую победу в сезоне, обыграв МБА
«Локомотив-Кубань» одержал первую победу в сезоне, обыграв МБА
Краснодарцы прервали серию поражений.
09.10.2023 22:04
Баскетбол
автор: Денис Владимиров
Мозгов — о попадании его контракта с «Лейкерс» в рейтинги худших подписаний: хочется сказать матом
Россиянин заключил соглашение с клубом НБА на четыре года и 64 миллиона долларов.
09.10.2023 16:59
Баскетбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.