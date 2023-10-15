33 очка Джонсона не спасли «Парму» от поражения в матче с ЦСКА

15 октября в Москве на паркете арены «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между столичным ЦСКА и пермской «Пармой». Встреча завершилась победой со счётом 77:76.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Пармы» Би Джей Джонсон. 27-летний американец набрал 33 очка и сделал пять подборов. У армейцев на паркете выделялся ещё один представитель США Каспер Уэйр. 33-летний разыгрывающий отметился в этом матче 23 очками и выполнил шесть результативных передач.

ЦСКА одержал четвёртую победу на старте сезона и возглавил турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. «Парма» потерпела второе поражение в трёх матчах.