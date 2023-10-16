В Екатеринбурге прошёл «Экспо Баскет»

В 2016 году был проведёт первый «Экспо Баскет». С того времени это мероприятие собирает всех, кто работает над развитием российского баскетбола. И только во второй раз форум состоялся за пределами Москвы. 13-14 октября он прошёл в Екатеринбурге.

Символичный выбор, учитывая внимание РФБ к регионам и прогресс Урала как со спортивной, так и с инфраструктурной точки зрения. Буквально на другом берегу от конференц-центра, принявшего «Экспо Баскет» подходит к завершению строительство «УГМК Арены.

«В первые четыре года после моего прихода в РФБ мы активно занимались структурой самой федерации, а сейчас у нас идет период максимального акцента на регионы. И я рад, что на „Экспо Баскете“ у нас есть возможность пообщаться, поспорить, обменяться опытом. Есть много вопросов, проектов и, конечно, проблем, которые хочется обсудить» – заявил в своём выступлении президент Российской Федерацией Баскетбола Андрей Кириленко.

Традиционно, глава РФБ отчитался за прошедший год и поделился планами дальнейшей работы. В частности, он отметил, что его стратегия подразумевает, что в третью четырехлетку федерация сделает основной акцент на детский баскетбол. «Не значит, что мы отодвинем другие направления, но после решения структурных и инфраструктурных вопросов мы хотим уделить особое внимание фундаменту нашей игры».

Форум «Баскетбольная индустрия России», деловая программа «Экспо Баскета 2023», получилась максимально насыщенной. Два дня, 16 часов выступлений и 66 спикеров. Охват тем соответствующий: от подготовки юных спортсменов до бюджетов профессиональных клубов, от замены колец на дворовых площадках до строительства крупных спорткомплексов, от уже завевавшего популярность баскетбола 3×3 до Медиалиги, от привлечения спонсоров до получения грантов, от поиска сотрудников до взаимодействия общественных организаций и власти.

В полном соответствии с приоритетами РФБ, много времени для выступлений получили представители регионов. Опыт с мест – особенно ценный, и коллегам по местным федерациям было полезно услышать друг от друга подробности самых разных проектов. И реконструкция площадки для уличного баскетбола, и создание мощной областной лиги, и привлечение повышенной финансовой поддержи от департамента спорта – все это одинаково важно. Со сцены своим опытом поделились представители Москвы, Московской области, Алтайского края, Башкирии, Вологодской области, Калининградской области, Нижегородской области, Пермского края, Свердловской области, Тверской области, Тюменской области, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа, Челябинской области.