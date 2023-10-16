ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В Екатеринбурге прошёл «Экспо Баскет»

Мероприятие с каждым годом набирает всё большую популярность.
В Екатеринбурге прошёл «Экспо Баскет»
16 октября 2023 13:30
автор: Виталий Стопин
автор фото: «Экспо Баскет — 2023»

В 2016 году был проведёт первый «Экспо Баскет». С того времени это мероприятие собирает всех, кто работает над развитием российского баскетбола. И только во второй раз форум состоялся за пределами Москвы. 13-14 октября он прошёл в Екатеринбурге.

Символичный выбор, учитывая внимание РФБ к регионам и прогресс Урала как со спортивной, так и с инфраструктурной точки зрения. Буквально на другом берегу от конференц-центра, принявшего «Экспо Баскет» подходит к завершению строительство «УГМК Арены.

«В первые четыре года после моего прихода в РФБ мы активно занимались структурой самой федерации, а сейчас у нас идет период максимального акцента на регионы. И я рад, что на „Экспо Баскете“ у нас есть возможность пообщаться, поспорить, обменяться опытом. Есть много вопросов, проектов и, конечно, проблем, которые хочется обсудить» – заявил в своём выступлении президент Российской Федерацией Баскетбола Андрей Кириленко.

Традиционно, глава РФБ отчитался за прошедший год и поделился планами дальнейшей работы. В частности, он отметил, что его стратегия подразумевает, что в третью четырехлетку федерация сделает основной акцент на детский баскетбол. «Не значит, что мы отодвинем другие направления, но после решения структурных и инфраструктурных вопросов мы хотим уделить особое внимание фундаменту нашей игры».

Форум «Баскетбольная индустрия России», деловая программа «Экспо Баскета 2023», получилась максимально насыщенной. Два дня, 16 часов выступлений и 66 спикеров. Охват тем соответствующий: от подготовки юных спортсменов до бюджетов профессиональных клубов, от замены колец на дворовых площадках до строительства крупных спорткомплексов, от уже завевавшего популярность баскетбола 3×3 до Медиалиги, от привлечения спонсоров до получения грантов, от поиска сотрудников до взаимодействия общественных организаций и власти.

В полном соответствии с приоритетами РФБ, много времени для выступлений получили представители регионов. Опыт с мест – особенно ценный, и коллегам по местным федерациям было полезно услышать друг от друга подробности самых разных проектов. И реконструкция площадки для уличного баскетбола, и создание мощной областной лиги, и привлечение повышенной финансовой поддержи от департамента спорта – все это одинаково важно. Со сцены своим опытом поделились представители Москвы, Московской области, Алтайского края, Башкирии, Вологодской области, Калининградской области, Нижегородской области, Пермского края, Свердловской области, Тверской области, Тюменской области, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа, Челябинской области.

источник: «Советский спорт»
33 очка Джонсона не спасли «Парму» от поражения в матче с ЦСКА
Пермяки едва не сотворили громкую сенсацию.
15.10.2023 15:58
Баскетбол
автор: Виталий Стопин
Сергей Елевич: не удивлён лидерством «Руны» в Единой лиге ВТБ
Московская команда прекрасно дебютировала в новом для себя турнире.
15.10.2023 13:22
Баскетбол
автор: Виталий Стопин
15 очков Лопатина не спасли МБА от поражения «Самаре» в матче Единой лиги ВТБ
Встреча баскетбольных команд состоялась в Москве.
14.10.2023 21:21
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
Встреча проходила в Казахстане.
14.10.2023 14:02
Баскетбол
автор: Александр Кожевников
Виктор Вембаньяма – лучший баскетболист Франции по итогам года
А ведь парню всего 19 лет.
14.10.2023 11:33
Баскетбол
автор: Тимур Пацюк
Американскому баскетболисту грозит 28 лет тюрьмы за стрельбу по автомобилю
Инцидент произошёл ещё 28 марта.
13.10.2023 19:50
Баскетбол
автор: Степан Шереметьев
Президент ЦСКА Ватутин высказался о переходе Алексея Шведа в клуб из чемпионата Китая
Защитник может стать первым игроком из России в китайском баскетболе.
13.10.2023 16:34
Баскетбол
автор: Виталий Стопин
Испанская команда стала победителем турнира по фиджитал-баскетболу в Казани
В России продолжают проходить крупные международные спортивные турниры!
12.10.2023 23:04
Баскетбол
автор: Виталий Стопин
Агент баскетболиста Шведа рассказал, где продолжит карьеру его клиент
Ранее 34-летний игрок выступал за ЦСКА.
12.10.2023 17:20
Баскетбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.