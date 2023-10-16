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Бывший игрок НБА Джексон обвиняется в изнасиловании

Спортсмен оказался в центре скандала.
16 октября 2023 19:38
автор: Александр Кожевников

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джош Джексон обвиняется в изнасиловании девушки. Об этом сообщает издание The Kansas City Star.

Как сообщает источник, Джексон после вечеринки пригласил девушку в свой номер отеля в Нью-Йорке, предложив ей $ 1500. По словам потерпевшей, она согласилась поехать с мыслью, что они не будут там вдвоём, однако, несмотря ни на что, решила остаться в номере.

Как заявляет девушка, выпив немного алкоголя, она заснула и была изнасилована Джексоном.

Потерпевшая не хотела разглашать ситуацию и добивалась сохранения анонимности. Недавно суд разрешил ей использовать псевдоним на время разбирательства.

источник: KansasCity.com
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