«Чикаго» отправило Хойберга в отставку - Советский спорт
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    • Баскетбол03 декабря 2018 18:53Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Чикаго» отправило Хойберга в отставку

    Главный тренер «Чикаго Буллз» Фред Хойберг покинул клуб.

    Временно исполнять обязанности главного тренера «Чикаго» будет ассистент Хойберга Джим Бойлен.

    ««Подобные решения даются нелегко, но это правильный выбор для нашей организации в данный момент. После тщаьельного анализа, я приянл решение сделать этот шаг ради общего развития команды. Крайне важно, чтобы мы двигались в верном направлении. Я хочу поблагодарить Фреда за его преданность своему делу и приверженность нашей команде», - сообщил вице-президент команды Джон Пакксон.

    «Чикаго» одержал всего пять побед в 24 матчах в текущем сезоне.

    #бк чикаго буллз#хойберг фред#нба
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