Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть в гостях «Торонто», «Нью-Орлеан» дома проиграл «Лос-Анджелесу» - Советский спорт
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    • Баскетбол04 декабря 2018 08:24Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть в гостях «Торонто», «Нью-Орлеан» дома проиграл «Лос-Анджелесу»

    «Торонто Рэпторс» на своей площадке принимала «Денвер Наггетс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Матч закончился победой гостей со счетом 106:103.

    Форвард «Торонто» Кавай Леонард стал самым результативным игроком матча, набрав 27 очков. В составе «Денвера» трипл-дабл из 23 очков, 11 подборов и 15 результативных передач оформил Никола Йокич.

    В другом матче дня «Нью-Орлеан Пеликанс» дома проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 126:129. Самым результативным баскетболистам матча стал Джулиус Рэндл из «Нью-Орлеана», набравший 37 очков.

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