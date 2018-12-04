Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть в гостях «Торонто», «Нью-Орлеан» дома проиграл «Лос-Анджелесу»

Баскетбол 04 декабря 2018 08:24 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

«Торонто Рэпторс» на своей площадке принимала «Денвер Наггетс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Матч закончился победой гостей со счетом 106:103.

Форвард «Торонто» Кавай Леонард стал самым результативным игроком матча, набрав 27 очков. В составе «Денвера» трипл-дабл из 23 очков, 11 подборов и 15 результативных передач оформил Никола Йокич.

В другом матче дня «Нью-Орлеан Пеликанс» дома проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 126:129. Самым результативным баскетболистам матча стал Джулиус Рэндл из «Нью-Орлеана», набравший 37 очков.