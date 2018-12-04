Де Коло признан лучшим игроком Единой лигой ВТБ по итогам ноября

Баскетбол 04 декабря 2018 14:48 Источник: Единая лига ВТБ Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Защитник московского ЦСКА Нандо Де Коло назван Единой лигой ВТБ лучшим игроком турнира по итогам ноябрьских матчей.

Отмечается, что игрок красно-синих обошел центрового "Зенита" Джалена Рейнолдса, а также защитника "Локомотива-Кубань" Дмитрия Кулагина.

Напомним, в ноябре ЦСКА одержал 3 победы в трех матчах (над "Автодором", "Локомотивом-Кубанью", и "Цмоки-Минском"). Француз лидировал среди всех игроков в ноябре по эффективности (26,67 балла) и при этом показал феноменальную точность в бросках с трехочковой дистанции (12 попаданий из 13).