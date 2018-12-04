Де Коло признан лучшим игроком Единой лигой ВТБ по итогам ноября - Советский спорт
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    • Баскетбол04 декабря 2018 14:48Источник: Единая лига ВТБАвтор: Гичунцев Артур

    Де Коло признан лучшим игроком Единой лигой ВТБ по итогам ноября

    Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

    Защитник московского ЦСКА Нандо Де Коло назван Единой лигой ВТБ лучшим игроком турнира по итогам ноябрьских матчей.

    Отмечается, что игрок красно-синих обошел центрового "Зенита" Джалена Рейнолдса, а также защитника "Локомотива-Кубань" Дмитрия Кулагина.

    Напомним, в ноябре ЦСКА одержал 3 победы в трех матчах (над "Автодором", "Локомотивом-Кубанью", и "Цмоки-Минском"). Француз лидировал среди всех игроков в ноябре по эффективности (26,67 балла) и при этом показал феноменальную точность в бросках с трехочковой дистанции (12 попаданий из 13).

    #бк цска#де коло нандо#единая лига втб
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