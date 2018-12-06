Георгиос Барцокас: Играть без Алексея Шведа – проблема для «Химок»

Баскетбол 06 декабря 2018 11:54 Источник: БК «Химки» Автор: Липкин Антон

«Химки» проведут матч Евролиги с «Баварией» без своего лидера.

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас высказался о «Баварии», с которой подмосковная команда сыграет в 11-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Бавария» – действующий чемпион Германии, команда, которая в данный момент выглядит очень хорошо, – приводит слова Барцокаса официальный сайт «Химок». – Они выступают с энтузиазмом, так как не каждый год играют в Евролиге и стараются в этом турнире показать свой максимум. На их площадке очень сложно одержать победу.

Играть без Алексея Шведа – проблема для нас, однако это вызов для всех остальных, ведь им придется заполнять его отсутствие. Как и в матче с «Панатинаикосом», мы должны проявить командные усилия, как в защите, так и в атаке, а также сделать все возможное для победы.

Нужно сосредоточиться на сильных и слабых сторонах соперника. Ждем сложного матча, однако если сыграем хорошо, то получим шанс выиграть этот матч».

Отметим, что после десяти туров у «Баварии» и «Химок» по четыре победы и шесть поражений.

Матч «Бавария» – «Химки» пройдет 6 декабря в Мюнхене. Начало – 22:30 (мск).