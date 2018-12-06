Гарлон Грин: В матче с «Баварией» «Химки» должны сосредоточиться на том, что у нас хорошо получается - Советский спорт
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    • Баскетбол06 декабря 2018 12:08Источник: БК «Химки»Автор: Липкин Антон

    Гарлон Грин: В матче с «Баварией» «Химки» должны сосредоточиться на том, что у нас хорошо получается

    «Химки» сыграют в Германии в 11-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

    Форвард «Химок» Гарлон Грин прокомментировал предстоящий матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией».

    «Нас ждет еще один матч, который нужно постараться выиграть, – приводит слова 27-летнего американца официальный сайт подмосковного клуба. – «Бавария» – хорошая команда. Это хороший клуб, но мы должны сосредоточиться на том, что у нас хорошо получается и постараться сделать это еще лучше. Мы просто должны биться. У них хорошая атмосфера на арене, настоящая атмосфера Евролиги.

    Рад буду вернуться в Германию, однако моя задача – усердно работать и делать все возможное, чтобы помогать команде побеждать. Мы провели хороший матч на прошлой неделе и, главное, победили. Я был рад выйти на площадку и помочь своим партнерам одержать победу».

    Отметим, что в 2015-2016 годах Грин выступал в Германии за «Тюбинген».

    После десяти туров у «Баварии» и «Химок» по четыре победы и шесть поражений.

    Матч «Бавария» – «Химки» пройдет 6 декабря в Мюнхене. Начало – 22:30 (мск).

    #евролига#бк химки#бк бавария#грин гарлон
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