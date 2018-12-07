Георгиос Барцокас: Для победы над «Баварией», нужно было намного лучше сыграть в атаке - Советский спорт
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    • Баскетбол07 декабря 2018 11:45Источник: БК «Химки»Автор: Липкин Антон

    Георгиос Барцокас: Для победы над «Баварией», нужно было намного лучше сыграть в атаке

    «Химки» проиграли в Мюнхене в матче Евролиги.

    Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал поражение от «Баварии» (65:72) в матче 11-го тура Евролиги.

    «Как и ожидали, матч получился сложным, – приводит слова Барцокаса официальный сайт клуба. – В конечном итоге все решили одна-две детали.

    Мы бились, играли как команда и должны были лучше сыграть в атаке, так как наше нападение оставляло желать лучшего. Имея много возможностей для открытых бросков, когда обязаны были забивать, мы этого не сделали. Чтобы обыграть «Баварию», нужно было намного качественнее сыграть в атаке.

    В плане защиты мы сделали все неплохо, особенно в ситуациях пять на пять. Несмотря на хорошую защитную игру, мы не победили».

    Напомним, самыми результативными в составе «Химок» стали Андрей Зубков, Чарльз Дженкинс и Джордан Мики, набравшие по 12 очков.

    #евролига#бк химки#бк бавария#барцокас георгиос
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