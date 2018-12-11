Виктор Хряпа: Всю нехватку профессионального баскетбола компенсирую занятиями с сыном - Советский спорт
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    • Баскетбол11 декабря 2018 07:03Источник: «Известия»Автор: Сметанникова Дарья

    Виктор Хряпа: Всю нехватку профессионального баскетбола компенсирую занятиями с сыном

    Российский баскетболист Виктор Хряпа пропускает текущий сезон по семейным обстоятельствам.

    «Скажем так: я взял паузу. У меня есть агенты Обрад Фимич и Вадим Михалевский — они продолжают работу по моему трудоустройству. У меня многодетная семья. Двое взрослых детей уже ходят в школу, в секции. Поэтому мне нужно рассматривать будущий контракт не только со спортивной точки зрения, но с точки зрения интересов моих родных.

    В данный момент я наслаждаюсь жизнью. Всю нехватку профессионального баскетбола компенсирую занятиями с сыном. Он тренируется пять раз в неделю, и я всегда нахожусь рядом, что-то подсказываю ему, советую, как лучше сыграть в той или иной ситуации. Поэтому баскетбол из моей жизни никуда не ушел, он «помолодел» и стал опять перспективным», - цитируют Хряпу «Известия».

    Напомним, что с 2008 года 35-летний баскетболист выступал за ЦСКА.

    #хряпа виктор#бк цска
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