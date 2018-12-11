«Бостон» обыграл «Нью-Орлеан», «Чикаго» проиграл «Сакраменто»

Баскетбол 11 декабря 2018 07:19 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В НБА состоялись матчи регулярного чемпионата.

«Бостон Селтикс» на своем паркете обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счетом 113:110. В матче не принимали участия Кайри Ирвинг и Гордон Хэйворд.

Самым результативным баскетболистом встречи стал центровой «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис, который набрал 41 очко. Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.

В другом матче дня «Сакраменто Кингз» в гостях обыграл «Чикаго Буллз» со счетом 108:89.

Больше всех в игре набрал защитник победителей Де’Аарон Фокс, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 16 подборов оформил центровой Уилли Коли-Стайн.