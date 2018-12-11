«Бостон» обыграл «Нью-Орлеан», «Чикаго» проиграл «Сакраменто» - Советский спорт
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  • НХЛ - регулярный чемпионат
    3-й период
    Сан-Хосе Шаркс
    Нью-Джерси Дэвилз
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    • Баскетбол11 декабря 2018 07:19Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Бостон» обыграл «Нью-Орлеан», «Чикаго» проиграл «Сакраменто»

    В НБА состоялись матчи регулярного чемпионата.

    «Бостон Селтикс» на своем паркете обыграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счетом 113:110. В матче не принимали участия Кайри Ирвинг и Гордон Хэйворд.

    Самым результативным баскетболистом встречи стал центровой «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис, который набрал 41 очко. Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов.

    В другом матче дня «Сакраменто Кингз» в гостях обыграл «Чикаго Буллз» со счетом 108:89.

    Больше всех в игре набрал защитник победителей Де’Аарон Фокс, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 16 подборов оформил центровой Уилли Коли-Стайн.

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