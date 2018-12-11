Василий Карасев: Победа над «Валенсией» не сильно повлияет на нашу позицию - Советский спорт
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    • Баскетбол11 декабря 2018 14:30Источник: БК «Зенит»Автор: Липкин Антон

    Василий Карасев: Победа над «Валенсией» не сильно повлияет на нашу позицию

    «Зенит» сыграет в Испании в Еврокубке.

    Главный тренер «Зенита» Василий Карасев перед матчем девятого тура группового этапа Еврокубка с «Валенсией» высказался о раскладе сил в группе C.

    – Если «Партизан» проигрывает свой матч, то мы при любом раскладе выходим в следующий раунд, – приводит слова Карасева официальный сайт клуба. – В то же время, даже победа над «Валенсией» не сильно повлияет на нашу позицию, в текущей ситуации мы вряд ли поднимемся выше. Последние матчи испанцы проводят очень хорошо, у них идет победная серия.

    – Можно ли сказать, что в условиях маленького количества тренировок в полном составе, предстоящая игра – еще одна возможность наиграть определенные вещи?
    – Да, для нас сейчас очень важно найти свою игру, восстановить связи после перерыва на сборные, плюс нужно интегрировать в систему Коди (Миллер-Макинтайра). Нужно рассматривать предстоящую встречу с прицелом на будущее, у нас до конца года есть важные матчи и в Единой лиге ВТБ. Плюс, у некоторых ребят есть микротравмы, которые необходимо не усугубить. Но это не значит, что мы не будем играть на победу. Нужно показать хороший баскетбол.

    Напомним, после восьми туров «Валенсия», одержавшая шесть побед, лидирует в группе C. «Зенит» с четырьмя победами идет на третьем месте.

    Матч «Валенсия» – «Зенит» пройдет 11 декабря. Начало – 22:30 (мск).

    #Кубок Европы#бк зенит#бк валенсия#карасев василий#миллер-макинтайр коди
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