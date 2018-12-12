38 очков Рейнольдса и Трушкина не спасли «Зенит» от поражения «Валенсии» в Еврокубке

Баскетбол 12 декабря 2018 00:23 Источник: «Советский спорт»

В матче девятого тура регулярного чемпионата Еврокубка «Валенсия» на домашней площадке обыграла «Зенит» со счетом 97:89 (27:19, 20:21, 27:22, 23:27).

У победителей встречи самым результативными стали Мэтт Томас (19 очков), Сэм Ван Россом (19) и Уилл Томас (18). А у гостей больше всех набрали Джален Рейнольдс (21) и Владислав Трушкин (17).

«Валенсия» одержала третью победу кряду и седьмую в Еврокубке и лидирует в группе С, а «Зенит» расположился на третьей строчке, потерпев пятое поражение в турнире.

В следующем матче Еврокубка подопечные Василия Карасева 18 декабря примут «Вийербан», а испанцы в тот же день на выезде сыграют с «Тренто».