Димитрис Прифтис: «Уникаха» – одна из лучших команд Еврокубка в нападении

Баскетбол 12 декабря 2018 13:39 Источник: БК УНИКС Автор: Липкин Антон

УНИКС сыграет в Испании в девятом туре группового этапа Еврокубка.

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис высказался об «Уникахе», с которой его команда сыграет в девятом туре группового этапа Еврокубка.

«Это игра самого высокого уровня, – приводит слова Прифтиса официальный сайт клуба. – «Малага» – команда высокого уровня с очень хорошим составом игроков, и играют они действительно хорошо. Одни из лучших в Еврокубке в нападении.

Поэтому нам нужно максимально сконцентрироваться в защите и удержать их на низком счете. Нужно играть с максимальной энергией и в то же время умно. Но коллекционировать легкие очки на быстрых прорывах и контролировать подборы».

Напомним, «Уникаха» и УНИКС лидируют в группе D. У обеих команд по семь побед и одному поражению.

Матч «Уникаха» – УНИКС пройдет 12 декабря в Малаге. Начало – 19:00 (мск).