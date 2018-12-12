Димитрис Прифтис: «Уникаха» – одна из лучших команд Еврокубка в нападении - Советский спорт
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    • Баскетбол12 декабря 2018 13:39Источник: БК УНИКСАвтор: Липкин Антон

    Димитрис Прифтис: «Уникаха» – одна из лучших команд Еврокубка в нападении

    УНИКС сыграет в Испании в девятом туре группового этапа Еврокубка.

    Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис высказался об «Уникахе», с которой его команда сыграет в девятом туре группового этапа Еврокубка.

    «Это игра самого высокого уровня, – приводит слова Прифтиса официальный сайт клуба. – «Малага» – команда высокого уровня с очень хорошим составом игроков, и играют они действительно хорошо. Одни из лучших в Еврокубке в нападении.

    Поэтому нам нужно максимально сконцентрироваться в защите и удержать их на низком счете. Нужно играть с максимальной энергией и в то же время умно. Но коллекционировать легкие очки на быстрых прорывах и контролировать подборы».

    Напомним, «Уникаха» и УНИКС лидируют в группе D. У обеих команд по семь побед и одному поражению.

    Матч «Уникаха» – УНИКС пройдет 12 декабря в Малаге. Начало – 19:00 (мск).

    #Кубок Европы#бк уникс#бк уникаха#прифтис димитрис
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