Душан Алимпиевич: Обязаны остановить главное оружие «Катайи» – трехочковые

«Автодор» начнет матчем с финнами второй раунд Кубка ФИБА-Европа.
Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич прокомментировал предстоящий матч с «Катайей» в первом туре второго раунда Кубка ФИБА-Европа.
«Мы готовы открыть второй этап Кубка ФИБА-Европа домашним поединком против «Катайи», – приводит слова Алимпиевича официальный сайт клуба. – Очень важно стартовать так, как мы хотим.
В защите обязаны остановить их главное оружие – трехочковые броски. Наш новичок Борис Савович еще не сможет помочь нам в этом матче, но я доволен тем, что остальные игроки против «Нижнего Новгорода» показали, насколько серьезно они понимают свои роли».
Матч группы L «Автодор» – «Катайя» пройдет 12 декабря в Саратове. Начало – 18:00 (мск). Также в этой группе сыграют «Баккен» (Дания) и «Лейден» (Голландия).