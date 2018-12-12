Душан Алимпиевич: Обязаны остановить главное оружие «Катайи» – трехочковые - Советский спорт
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    • Баскетбол12 декабря 2018 16:05Источник: БК «Автодор»Автор: Липкин Антон

    Душан Алимпиевич: Обязаны остановить главное оружие «Катайи» – трехочковые

    «Автодор» начнет матчем с финнами второй раунд Кубка ФИБА-Европа.

    Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич прокомментировал предстоящий матч с «Катайей» в первом туре второго раунда Кубка ФИБА-Европа.

    «Мы готовы открыть второй этап Кубка ФИБА-Европа домашним поединком против «Катайи», – приводит слова Алимпиевича официальный сайт клуба. – Очень важно стартовать так, как мы хотим.

    В защите обязаны остановить их главное оружие – трехочковые броски. Наш новичок Борис Савович еще не сможет помочь нам в этом матче, но я доволен тем, что остальные игроки против «Нижнего Новгорода» показали, насколько серьезно они понимают свои роли».

    Матч группы L «Автодор» – «Катайя» пройдет 12 декабря в Саратове. Начало – 18:00 (мск). Также в этой группе сыграют «Баккен» (Дания) и «Лейден» (Голландия).

    #кубок фиба-европа#бк автодор#БК Катайя#алимпиевич душан#савович борис
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