УНИКС одержал пятую победу кряду в Еврокубке, обыграв «Уникаху»

Баскетбол 12 декабря 2018 20:50 Источник: «Советский спорт»

В матче девятого тура регулярного чемпионата Еврокубка казанский УНИКС на домашней площадке обыграл испанскую «Уникаху» со счетом 87:84 (18:20, 20:24, 26:20, 23:20).

В составе победителей больше всех набрали Эррик Макколам (21 очко), Пьерри Генри (19) и Джамар Смит (14), а у гостей самыми результативными стали Гиорги Шермадини (22) и Кайл Уилтжер (16).

УНИКС одержал пятую победу кряду в Еврокубке и вышел в лидеры группы D, а «Уникаха» опустилась на вторую строчку, прервав серию в турнире из семи побед.

В следующем матче подопечные Димитриса Прифтиса 19 декабря на выезде сыграют с немецким «Скайлайнерсом», а команда из Малаги в тот же день примет итальянский «Торино».