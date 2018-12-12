УНИКС одержал пятую победу кряду в Еврокубке, обыграв «Уникаху» - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 001-й тайм
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    1-й тайм
    Виктория Пльзень
    Рома
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Аякс
    Бавария
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Бенфика
    АЕК Афины
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Шахтёр Д
    Лион
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Манчестер Сити
    Хоффенхайм
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Янг Бойз
    Ювентус
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Валенсия
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
    • Баскетбол12 декабря 2018 20:50Источник: «Советский спорт»

    УНИКС одержал пятую победу кряду в Еврокубке, обыграв «Уникаху»

    В матче девятого тура регулярного чемпионата Еврокубка казанский УНИКС на домашней площадке обыграл испанскую «Уникаху» со счетом 87:84 (18:20, 20:24, 26:20, 23:20).

    В составе победителей больше всех набрали Эррик Макколам (21 очко), Пьерри Генри (19) и Джамар Смит (14), а у гостей самыми результативными стали Гиорги Шермадини (22) и Кайл Уилтжер (16).

    УНИКС одержал пятую победу кряду в Еврокубке и вышел в лидеры группы D, а «Уникаха» опустилась на вторую строчку, прервав серию в турнире из семи побед.

    В следующем матче подопечные Димитриса Прифтиса 19 декабря на выезде сыграют с немецким «Скайлайнерсом», а команда из Малаги в тот же день примет итальянский «Торино».

    #Кубок Европы#бк уникс#бк уникаха
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта