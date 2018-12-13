Димитрис Прифтис: Для нас было очень важно выйти с первого места в плей-офф Еврокубка

Баскетбол 13 декабря 2018 03:16 Источник: БК УНИКС

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис – о победе над «Уникахой» (87:84) в матче девятого тура регулярного чемпионата Еврокубка.

– Поздравляю ребят с победой, – приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа. – Это очень важный результат для нас. Да, мы давно квалифицировались в Топ-16, но для нас было очень важно выйти с первого места. Мы более серьезно сыграли во второй половине, особенно в защите.

– Чем вы объясните пассивную защиту УНИКСа в первой половине?

– У нас были проблемы с пик-н-роллами, в интенсивности, но главное – это стресс. Хотя мы не экспериментировали, играли в привычный нам баскетбол.