Димитрис Прифтис: Для нас было очень важно выйти с первого места в плей-офф Еврокубка - Советский спорт
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    • Баскетбол13 декабря 2018 03:16Источник: БК УНИКС

    Димитрис Прифтис: Для нас было очень важно выйти с первого места в плей-офф Еврокубка

    Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис – о победе над «Уникахой» (87:84) в матче девятого тура регулярного чемпионата Еврокубка.

    – Поздравляю ребят с победой, – приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа. – Это очень важный результат для нас. Да, мы давно квалифицировались в Топ-16, но для нас было очень важно выйти с первого места. Мы более серьезно сыграли во второй половине, особенно в защите.

    – Чем вы объясните пассивную защиту УНИКСа в первой половине?
    – У нас были проблемы с пик-н-роллами, в интенсивности, но главное – это стресс. Хотя мы не экспериментировали, играли в привычный нам баскетбол.

    #Кубок Европы#бк уникс#бк уникаха#прифтис димитрис
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