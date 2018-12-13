Джоэль Боломбой: Дебют в сборной России – это гордость

Баскетбол 13 декабря 2018 15:19 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Центровой ЦСКА и сборной России Джоэль Боломбой рассказал о своих впечатлениях от дебюта в национальной команде.

«Это очень много значит для меня и моей семьи. И было здорово наконец выйти на паркет и сделать то, чего мы долго ждали. Это ожидание было нелегким, но я должен был быть готовым выйти на площадку в любой момент. Я рад, что этот момент наступил. Практически в одно время я провел первый матч за ЦСКА и за сборную России. Дебют в национальной команде — это гордость. Не только для меня, но и для моих родителей. Мой папа учился в Москве, мама русская. Они были очень рады.

Из-за разницы во времени не получилось посмотреть в прямом эфире — в США был разгар рабочего дня. Но, конечно, они посмотрели потом хайлайты и всевозможные обзоры. К счастью, мне удалось забить несколько красивых мячей и попасть в нарезки. Родители очень гордятся мной, но главное — что мы одержали важную победу. Надеюсь, и дальше в отборе на чемпионат мира все будет хорошо. Знаю свои способности, и я действительно хорошо поработал. Конечно, заранее нельзя предсказать, что случится на паркете. Но одно я знал точно: я готов. Просто вышел. А дальше тренерский штаб и партнеры помогли. Мне создавали хорошие ситуации для броска, делились мячом, а я забивал. Это же командная игра», - цитирует Боломбоя «Матч ТВ».

Напомним, Боломбой родился в Донецке. Его мать – из Украины, а отец – из Конго, с четырех лет он жил в США.