Георгиос Барцокас: Баскетболисты ЦСКА играли лучше и заслужили эту победу - Советский спорт
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    • Баскетбол14 декабря 2018 03:24Источник: БК «Химки»

    Георгиос Барцокас: Баскетболисты ЦСКА играли лучше и заслужили эту победу

    Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас – о поражении от «Химок» (74:88) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

    – Поздравляю ЦСКА. Они играли лучше и заслужили эту победу. Сегодня мы получили урок в том плане, что если хотим выигрывать подобные матчи, нужно быть более стабильными в защите, более решительными, а также лучше двигать мяч.

    Нужно проявлять терпение в нападении и активно двигать мяч. Всего этого у нас не было, мы не проявили креативность и сделали всего 11 передач, причем только четыре во второй половине матча.

    С таким отношением к делу нам было очень сложно бороться с ЦСКА на равных и иметь возможность победить. Мы двигаемся дальше и ждем следующих матчей, – приводит слова Барцокаса официальный сайт «Химок».

    #евролига#бк химки#бк цска#барцокас георгиос
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