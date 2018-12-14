Георгиос Барцокас: Баскетболисты ЦСКА играли лучше и заслужили эту победу

Баскетбол 14 декабря 2018 03:24 Источник: БК «Химки»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас – о поражении от «Химок» (74:88) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

– Поздравляю ЦСКА. Они играли лучше и заслужили эту победу. Сегодня мы получили урок в том плане, что если хотим выигрывать подобные матчи, нужно быть более стабильными в защите, более решительными, а также лучше двигать мяч.

Нужно проявлять терпение в нападении и активно двигать мяч. Всего этого у нас не было, мы не проявили креативность и сделали всего 11 передач, причем только четыре во второй половине матча.

С таким отношением к делу нам было очень сложно бороться с ЦСКА на равных и иметь возможность победить. Мы двигаемся дальше и ждем следующих матчей, – приводит слова Барцокаса официальный сайт «Химок».