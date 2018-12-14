Семен Антонов: ЦСКА немного расслабился, когда повел с «Химками» в 20 очков

Баскетбол 14 декабря 2018 11:38 Источник: News.ru Автор: Липкин Антон

ЦСКА одержал десятую победу в Евролиге.

Форвард ЦСКА Семен Антонов прокомментировал победу над «Химками» (88:74) в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Итоговая разница в счете, на мой взгляд, не отображает реального расклада сил, – приводит News.ru слова Антонова. – «Химки» лишились сейчас двух своих основных баскетболистов – Алексея Шведа и Энтони Гилла. Их вектор игры немного сместился в сторону обороны и более командного баскетбола. Они не пропускали так много, где-то 70-75 в среднем в Евролиге, что является неплохим показателем.

Первая четверть, особенно стартовые пять минут, прошла под диктовку «Химок», мы не смогли выполнить тренерскую установку. В третьей четверти мы смогли включиться на полную, сумев уверенно отыграть в обороне. Понятно, что когда разница в счете достигла 20 очков, то мы где-то немножечко подрасслабились».

ЦСКА одержал десятую победу в Евролиге и вместе с «Реалом» продолжает преследовать «Фенербахче», у которого на одну победу больше.