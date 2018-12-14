Семен Антонов: ЦСКА немного расслабился, когда повел с «Химками» в 20 очков - Советский спорт
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    • Баскетбол14 декабря 2018 11:38Источник: News.ruАвтор: Липкин Антон

    Семен Антонов: ЦСКА немного расслабился, когда повел с «Химками» в 20 очков

    ЦСКА одержал десятую победу в Евролиге.

    Форвард ЦСКА Семен Антонов прокомментировал победу над «Химками» (88:74) в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

    «Итоговая разница в счете, на мой взгляд, не отображает реального расклада сил, – приводит News.ru слова Антонова. – «Химки» лишились сейчас двух своих основных баскетболистов – Алексея Шведа и Энтони Гилла. Их вектор игры немного сместился в сторону обороны и более командного баскетбола. Они не пропускали так много, где-то 70-75 в среднем в Евролиге, что является неплохим показателем.

    Первая четверть, особенно стартовые пять минут, прошла под диктовку «Химок», мы не смогли выполнить тренерскую установку. В третьей четверти мы смогли включиться на полную, сумев уверенно отыграть в обороне. Понятно, что когда разница в счете достигла 20 очков, то мы где-то немножечко подрасслабились».

    ЦСКА одержал десятую победу в Евролиге и вместе с «Реалом» продолжает преследовать «Фенербахче», у которого на одну победу больше.

    #евролига#бк цска#бк химки#антонов семен#швед алексей#гилл энтони
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