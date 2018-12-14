Михаил Кулагин: «Химки» без Шведа – другая команда

Баскетбол 14 декабря 2018 17:03 Источник: Sportbox.ru Автор: Сметанникова Дарья

ЦСКА обыграл «Химки» (88:74) в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Защитник ЦСКА Михаил Кулагин прокомментировал победу над подмосковной командой, в составе которой из-за травмы отсутствовал Алексей Швед.

«Нельзя говорить, что победа далась нам легко. В каждом матче мы выкладываемся по полной программе и боремся до последнего. Результат на табло — мы были сильнее в защите и в нападении.

Безусловно, они зависимы от Шведа, потому что он — один из лучших игроков Европы. «Химки» без него — другая команда, но, несмотря на его отсутствие, сыграли они достаточно агрессивно, командно. Все они, как и мы, боролись до последнего — просто мы в этот раз оказались сильнее», - приводит слова Кулагина Sportbox.ru.