Михаил Кулагин: «Химки» без Шведа – другая команда - Советский спорт
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    • Баскетбол14 декабря 2018 17:03Источник: Sportbox.ruАвтор: Сметанникова Дарья

    Михаил Кулагин: «Химки» без Шведа – другая команда

    ЦСКА обыграл «Химки» (88:74) в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

    Защитник ЦСКА Михаил Кулагин прокомментировал победу над подмосковной командой, в составе которой из-за травмы отсутствовал Алексей Швед.

    «Нельзя говорить, что победа далась нам легко. В каждом матче мы выкладываемся по полной программе и боремся до последнего. Результат на табло — мы были сильнее в защите и в нападении.

    Безусловно, они зависимы от Шведа, потому что он — один из лучших игроков Европы. «Химки» без него — другая команда, но, несмотря на его отсутствие, сыграли они достаточно агрессивно, командно. Все они, как и мы, боролись до последнего — просто мы в этот раз оказались сильнее», - приводит слова Кулагина Sportbox.ru.

    #кулагин михаил#бк цска#бк химки#евролига#швед алексей
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