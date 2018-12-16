Георгиос Барцокас: «НН» – серьезная команда, но мы намерены продолжить беспроигрышную серию

Баскетбол 16 декабря 2018 00:57 Источник: БК «Химки»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас – о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Нижний Новгород» – серьезная команда, которая показала свой уровень, обыграв на этой неделе «Авеллино» в Италии с разницей более 20 очков. К каждому матчу они всегда хорошо подготовлены и всегда бьются, к тому же исторически встречи «Химок» и «Нижнего» получаются напряженными.

Мы должны правильно настроиться на этого соперника и серьезно отнестись к своей задаче. У нас беспроигрышная серия в Лиге ВТБ, которую мы намерены продолжить. Также рассчитываем на поддержку болельщиков, которые обычно нам очень помогают», - приводит слова Барцокаса официальный сайт «Химок».

Напомним, матч «Химки» – «Нижний Новгород» состоится сегодня, 16 декабря и начнется в 15:00 по московскому времени.