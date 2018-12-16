Димитрис Прифтис: Ожидаем тяжелую игру с «Пармой», у них прекрасный состав - Советский спорт
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    • Баскетбол16 декабря 2018 01:52Источник: БК УНИКС

    Димитрис Прифтис: Ожидаем тяжелую игру с «Пармой», у них прекрасный состав

    Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис – о предстоящем матче Единой лиги ВТБ с «Пармой».

    «Это опасная игра. Нам нужно быть серьезными и контролировать наши эмоции после матча с «Малагой». Нужно играть с правильным отношением, в полную силу и с максимальной отдачей.

    «Парма» – очень активная команда, у них хорошая тактика нападения, прекрасный состав, с отличными шутерами и сильными игроками периметра. Так что мы ожидаем тяжелую игру», - приводит слова Прифтиса официальный сайт УНИКСа.

    Напомним, матч «Парма» – УНИКС состоится 16 декабря и начнется в 13:00 по московскому времени.

    #единая лига втб#бк уникс#бк парма#прифтис димитрис
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