Димитрис Прифтис: «Парма» реализовала много успешных подборов, за счет чего и создала решающий отрыв

Баскетбол 16 декабря 2018 18:04 Источник: Единая лига ВТБ

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис – о поражении от «Пармы» (66:68) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю «Парму», они заслуженно победили. Команда играла с высокой интенсивностью, также «Парма» реализовала много успешных подборов в нападении, за счет чего в итоге и создала решающий отрыв.

Наша проблема заключалась в том, что мы не скорректировали нападение и не смогли найти открытых игроков для реализации наших моментов», - приводит слова Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.