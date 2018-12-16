Димитрис Прифтис: «Парма» реализовала много успешных подборов, за счет чего и создала решающий отрыв - Советский спорт
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    • Баскетбол16 декабря 2018 18:04Источник: Единая лига ВТБ

    Димитрис Прифтис: «Парма» реализовала много успешных подборов, за счет чего и создала решающий отрыв

    Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис – о поражении от «Пармы» (66:68) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    «Поздравляю «Парму», они заслуженно победили. Команда играла с высокой интенсивностью, также «Парма» реализовала много успешных подборов в нападении, за счет чего в итоге и создала решающий отрыв.

    Наша проблема заключалась в том, что мы не скорректировали нападение и не смогли найти открытых игроков для реализации наших моментов», - приводит слова Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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