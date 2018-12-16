Зоран Лукич: «Химки» не были похожи сами на себя и не показали баскетбола своего уровня

Баскетбол 16 декабря 2018 21:16 Источник: БК «Химки»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич – о победе над «Химками» (93:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Заслуженная победа «Нижнего Новгорода». Откровенно говоря, «Химки» не были похожи сами на себя. У них отсутствовали лидеры Швед, Гилл и Маркович, и у их поражения есть причины. «Химки» не показали баскетбола своего уровня, и им не хватило этого, чтобы обыграть «Нижний».

Думаю, мы показали, что хотим в этом матче, и эта победа для нас очень важна, особенно после того позорища, которое случилось в игре с «Автодором». Мы показали, что учимся не только играть, но и побеждать», – приводит слова Лукича официальный сайт «Химок».

Напомним, это поражение стало первым для «Химок» в Единой лиге ВТБ. При этом благодаря одному набранному очку подмосковная команда вышла на единоличное первое место, опередив ЦСКА, а «НН» одержал третью победу в девяти матчах и занимает 11-е место.