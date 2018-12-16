Георгиос Барцокас: Тяжелое поражение, но не хочу искать оправданий в отсутствии Гилла и Шведа - Советский спорт
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    • Баскетбол16 декабря 2018 21:21Источник: БК «Химки»

    Георгиос Барцокас: Тяжелое поражение, но не хочу искать оправданий в отсутствии Гилла и Шведа

    Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас – о поражении от «Нижнего Новгорода» (80:93) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    «Тяжелое и болезненное поражение для нас, однако не могу сказать, что это стало неожиданностью. В данный момент наша команда выглядит уставшей, как морально, так и физически.

    Я не хочу искать оправданий в отсутствии Гилла и Шведа. Таково расписание, и мы должны быть готовы. Сегодня мы оказались не готовы, прежде всего, морально. Также мы оказались не готовы играть в такой физический баскетбол и не смогли приспособиться к тому, как играл «Нижний».

    Соперник играл в очень силовой манере. Так или иначе, «Нижний» заслужил победу, так как они провели солидный матч и отлично сыграли в нападении. К тому же, когда вы на своей площадке пропускаете 90 и больше очков, то не заслуживаете победы», – приводит слова Лукича официальный сайт «Химок».

    Напомним, это поражение стало первым для «Химок» в Единой лиге ВТБ. При этом благодаря одному набранному очку подмосковная команда вышла на единоличное первое место, опередив ЦСКА, а «НН» одержал третью победу в девяти матчах и занимает 11-е место.

    #единая лига втб#бк химки#бк нижний новгород#барцокас георгиос
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