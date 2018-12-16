Евгений Бабурин: Были ошибки в защите и нападении, но мы продолжали гнуть свою линию - Советский спорт
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    • Баскетбол16 декабря 2018 23:04Источник: БК «Нижний Новгород»

    Евгений Бабурин: Были ошибки в защите и нападении, но мы продолжали гнуть свою линию

    Капитан «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин – о победе над «Химками» (93:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    – Поражение от «Автодора» стало мощной эмоциональной встряской. После него у нас было несколько серьезных разговоров и с тренерским штабом, и руководством клуба, главная мысль которых заключалась в том, что, несмотря на то, кто нам противостоит и какой счет на табло, мы должны биться за каждый мяч, выполнять установки тренера, проявлять характер и быть командой. Чем всегда и славился «Нижний Новгород».

    Что касается игры с «Химками», то у нас было не так много времени на подготовку. После матча в Италии мы на день вернулись домой, а потом снова полетели в Москву. Тем не менее, сделали акцент на определенные вещи и старались их выполнять.

    Конечно, были ошибки и в защите, и в нападении, но мы продолжали гнуть свою линию и придерживаться избранной тактики. И опять же, все ребята, кто выходил сегодня на паркет, старались отдавать себя полностью, – приводит слова Бабурина официальный сайт «НН».

    #единая лига втб#бк нижний новгород#бк химки#бабурин евгений
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