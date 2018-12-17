32 очка Расселла помогли «Бруклину» одержать пятую победу кряду

Баскетбол 17 декабря 2018 01:30 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» на домашней площадке разгромил «Атланту» со счетом 144:127 (42:23, 30:43, 39:30, 33:31).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев паркета Д’Анджело Расселл, в активе которого 32 очка.

У гостей больше всех набрали Джон Коллинз (29 очков), Деуэйн Дедмон (24), Кент Бейзмор (20) и Трэй Янг, оформивший дабл-дабл из 13 очков и 10 передач.

«Бруклин» одержал пятую победу кряду и занимает десятое место в Восточной конференции, а «Атланта» в ней же расположилась на 15-й строчке, потерпев 23-е поражение в сезоне.