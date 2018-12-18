«Зенит» в овертайме проиграл АСВЕЛу и может не выйти в плей-офф Еврокубка

Баскетбол 18 декабря 2018 22:16 Источник: «Советский спорт»

В заключительном матче регулярного чемпионата Еврокубка петербургский «Зенит» на домашней площадке в овертайме уступил французскому АСВЕЛу со счетом 83:84 (27:21, 20:17, 10:19, 17:17, 9:9).

В составе хозяев паркета самыми результативными стали Филип Скрабб (18 очков), Сергей Карасев (14) и Джален Рейнолдс (12), а у гостей больше всех набрали Амин Нуа (17) и Мантас Калниетис (14).

«Зенит» потерпел третье поражение кряду в Еврокубке и расположился на третьей строчке в Группе С, а АСВЕЛ занял первое место в ней. Выход петербуржцев в плей-офф будет зависеть от встречи «Партизан» – «Тюрк Телеком», которая состоится завтра, 19 декабря.