ЦСКА проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги - Советский спорт
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    • Баскетбол18 декабря 2018 22:43Источник: «Советский спорт»

    ЦСКА проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги

    В матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в Стамбуле уступил «Фенербахче» со счетом 75:79 (26:18, 22:18, 14:24, 13:19).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев паркета Ян Веселы, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов, а у гостей больше всех набрал Уилл Клайберн – 17 очков.

    ЦСКА потерпел третье поражение в Евролиге и занимает третье место в турнирной таблице, а «Фенербахче» лидирует в ней, одержав 12-ю победу.

    В следующем матче армейцы 20 декабря примут «Анадолу Эфес», а турецкая команда в тот же день на выезде сыграет с «Будучностью».

    #евролига#бк цска#бк фенербахче
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