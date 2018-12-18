ЦСКА проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги

Баскетбол 18 декабря 2018 22:43 Источник: «Советский спорт»

В матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в Стамбуле уступил «Фенербахче» со счетом 75:79 (26:18, 22:18, 14:24, 13:19).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев паркета Ян Веселы, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов, а у гостей больше всех набрал Уилл Клайберн – 17 очков.

ЦСКА потерпел третье поражение в Евролиге и занимает третье место в турнирной таблице, а «Фенербахче» лидирует в ней, одержав 12-ю победу.

В следующем матче армейцы 20 декабря примут «Анадолу Эфес», а турецкая команда в тот же день на выезде сыграет с «Будучностью».