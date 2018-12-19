Сергей Карасев: В Еврокубке еще можно надеяться на джина из лампы - Советский спорт
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    • Баскетбол19 декабря 2018 01:30Источник: «Р-Спорт»

    Сергей Карасев: В Еврокубке еще можно надеяться на джина из лампы

    Форвард «Зенита» Сергей Карасев – о поражении от АСВЕЛа (81:84) в матче регулярного чемпионата Еврокубка.

    – Я не могу сказать, что происходит. Мы разбираем свои ошибки, но раз за разом повторяется одно и то же. Нам не хватает взаимопонимания, по всей видимости.

    Сезон продолжается, будем биться дальше. Ради нас самих, ради болельщиков, ради названия клуба. Нельзя опускать руки. Еврокубок еще не закончился, еще можно надеяться на чудо. Чтобы джин вылез из лампы и помог нам.

    В предыдущих сезонах у нас уже были плохие моменты, мы вылезали из ямы. Если мы сможем сплотиться, сможем стать одной командой, то все исправимо, – приводит слова Карасева «Р-Спорт».

    #Кубок Европы#бк зенит#бк асвел#карасев сергей
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