Зоран Лукич: На матч с «Анвилом» у нас было две задачи: победить и поберечь игроков - Советский спорт
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    • Баскетбол19 декабря 2018 18:26Источник: БК «Нижний Новгород»

    Зоран Лукич: На матч с «Анвилом» у нас было две задачи: победить и поберечь игроков

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич – о победе над польским «Анвилом» в матче регулярного чемпионата Лиги чемпионов.

    – Хочу поздравить свою команду с победой. Она была очень важна для нас. Многое из того, о чем мы договаривались перед игрой, ребята смогли реализовать на площадке, однако были и ошибки, и неправильные решения.

    Сейчас, когда матчи следуют один за другим с разницей в один день, нам необходимо было контролировать количество игрового времени у ряда баскетболистов.

    На матч с «Анвилом» у нас было две задачи: победить и поберечь тех игроков, которым предстоит сыграть в четверг. Именно поэтому постарались нагрузить наших легионеров. Возможно, у Перри не все получилось с точки зрения результативности, но главная его задача заключалась в том, чтобы не дать сопернику организовать свой баскетбол, – приводит слова Лукича официальный сайт «НН».

    #лига чемпионов фиба#бк нижний новгород#лукич зоран
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