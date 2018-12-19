Зоран Лукич: На матч с «Анвилом» у нас было две задачи: победить и поберечь игроков

Баскетбол 19 декабря 2018 18:26 Источник: БК «Нижний Новгород»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич – о победе над польским «Анвилом» в матче регулярного чемпионата Лиги чемпионов.

– Хочу поздравить свою команду с победой. Она была очень важна для нас. Многое из того, о чем мы договаривались перед игрой, ребята смогли реализовать на площадке, однако были и ошибки, и неправильные решения.

Сейчас, когда матчи следуют один за другим с разницей в один день, нам необходимо было контролировать количество игрового времени у ряда баскетболистов.

На матч с «Анвилом» у нас было две задачи: победить и поберечь тех игроков, которым предстоит сыграть в четверг. Именно поэтому постарались нагрузить наших легионеров. Возможно, у Перри не все получилось с точки зрения результативности, но главная его задача заключалась в том, чтобы не дать сопернику организовать свой баскетбол, – приводит слова Лукича официальный сайт «НН».