Никита Курбанов: С «Эфесом» нужно сыграть уверенно и защитить свою площадку

Баскетбол 19 декабря 2018 20:02 Источник: БК ЦСКА

Форвард ЦСКА Никита Курбанов – о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфес».

«После поражения от «Фенербахче» у нас нет времени на проявление эмоций. Нужно готовиться к следующему матчу.

Мы встречались с «Эфесом» в предсезонке, и с тех пор стамбульцы добились большого прогресса, стали одной из лучших команд Евролиги. Нужно сыграть уверенно и защитить свою домашнюю площадку», – приводит слова Курбанова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, матч ЦСКА – «Анадолу Эфес» состоится завтра, 20 декабря и начнется в 20:00 по московскому времени.