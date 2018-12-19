Никита Курбанов: С «Эфесом» нужно сыграть уверенно и защитить свою площадку - Советский спорт
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    • Баскетбол19 декабря 2018 20:02Источник: БК ЦСКА

    Никита Курбанов: С «Эфесом» нужно сыграть уверенно и защитить свою площадку

    Форвард ЦСКА Никита Курбанов – о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Анадолу Эфес».

    «После поражения от «Фенербахче» у нас нет времени на проявление эмоций. Нужно готовиться к следующему матчу.

    Мы встречались с «Эфесом» в предсезонке, и с тех пор стамбульцы добились большого прогресса, стали одной из лучших команд Евролиги. Нужно сыграть уверенно и защитить свою домашнюю площадку», – приводит слова Курбанова официальный сайт ЦСКА.

    Напомним, матч ЦСКА – «Анадолу Эфес» состоится завтра, 20 декабря и начнется в 20:00 по московскому времени.

    #евролига#бк цска#бк анадолу эфес#курбанов никита
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