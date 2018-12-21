Димитрис Итудис: После сложного матча в Турции мы вернулись и контролировали игру

Баскетбол 21 декабря 2018 00:23 Источник: БК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу команды в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги против «Анадолу Эфес» (102:84).

- Поздравляю команду. Очевидно, что играть два матча подряд с двумя перелетами очень тяжело. К тому же мы встречались с лидером, а затем с четвертой командой турнира, которая здорово добавила в нынешнем сезоне, обладает глубиной, угрожает со всех позиций. Во второй четверти мы меняли защитные системы, но соперник попадал сложные и важные мячи, при этом мы не сломались. Мы смогли изменить настрой во второй половине, стали останавливать соперников, перехватывать передачи, продолжая при этом бороться на щитах.

После сложного матча в Турции мы вернулись и контролировали игру. Такие ситуации сделают нас сильнее. Продолжение следует… Учитывая, что это наш последний домашний матч в 2018-м, хочу пожелать всем доброго здоровья, счастливого Нового года и Рождества, - приводит слова Итудиса пресс-служба армейского клуба.

Добавим, что ЦСКА одержал 11-ю победу в 14 матчах Евролиги и в следующей встрече на выезде сыграет против «Панатинаикоса».