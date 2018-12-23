«Голден Стэйт» дома обыграл «Даллас», «Милуоки» уступил «Майами» в гостях - Советский спорт
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    • Баскетбол23 декабря 2018 07:24Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Голден Стэйт» дома обыграл «Даллас», «Милуоки» уступил «Майами» в гостях

    В НБА состоялись матчи регулярного чемпионата.

    «Голден Стэйт Уорриоз» на своей площадке принимал «Даллас Маверикс». Матч закончился победой хозяев со счетом 120:116.

    Главным героем матча стал форвард победителей Кевин Дюрант, который набрал 29 очков, совершил 12 подборов и сделал 8 передач. В составе «Голден Стэйт» 23 очка набрал Юнас Йеребко, 22 балла на счету Стивена Карри. У гостей отличился Уэсли Мэттьюз – 25 очков.

    В другом матче «Майами Хит» дома обыграл «Милуоки Бакс» - 94:87. Для хозяев эта победа стала четвертой подряд.

    «Хьюстон Рокетс» на своей площадке одержал победу над «Сан-Антонио Сперс» со счетом 108:101. Самым результативным игроком встречи стал Джеймс Харден из состава победителей, оформивший дабл-дабл из 39 очков и 10 подборов.

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