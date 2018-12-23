Георгиос Барцокас: Не знаем, какие именно изменения произойдут в игре «Зенита»

Баскетбол 23 декабря 2018 19:19 Источник: БК «Химки»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

- Прежде всего я бы хотел сказать несколько слов о тренере Карасеве. Он покинул клуб после восьми лет работы, и я хочу пожелать ему успехов. В современном баскетболе очень сложно возглавлять команду на протяжении стольких лет, как это делал Карасев, будучи два года ассистентом и шесть лет главным тренером. Это говорит о том, что он проделал хорошую работу со своей командой.

Что касается матча, нас ждет соперник с невероятным потенциалом, несмотря на их серию поражений из пяти игр. Все знают, что с приходом нового тренера уверенность команды меняется. Конечно, мы не знаем, какие именно изменения произойдут в игре «Зенита», так как у тренера Плазы было мало времени, всего полтора дня. Мы готовимся к тяжелому матчу, в котором нам очень нужна победа, так как это важная игра. У «Зенита» много опций в нападении, поэтому мы должны показать хорошую защиту, - цитирует Барцокаса официальный сайт подмосковной команды.