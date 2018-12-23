Зоран Лукич: «Парма» при Мазурсе выглядит очень организованно

Баскетбол 23 декабря 2018 22:46 Источник: Единая лига ВТБ

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич – о победе над «Пармой» (100:98 ОТ) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

– В первую очередь, я хочу поздравить нашего соперника. «Парма» при тренере Мазурсе выглядит очень организованно и делает важные шаги вперед, – приводит слова Лукича официальный сайт Единой лиги ВТБ. – Стоит признать, что в этом матче они имели преимущество по свежести.

Мы за последние восемь дней проводим четвертую игру, в отличие от пермяков, которые имеют достаточное количество времени, чтобы подготовиться к любому сопернику.

Игра для нас была очень трудной, не зря перед ней я отдавал преимущество «Парме» как фавориту. Сейчас, уже после матча, я могу сказать, почему. У нас накапливается усталость, это видно по тому, как мы принимаем решения. Нелегко в такие моменты контролировать коллектив.

В основное время и в овертаймах имели преимущество, но в ключевые моменты не отрабатывали, как следует, и теряли его. Слава богу, в оставшиеся пять секунд четко выполнили установку. Этот мяч Стребкова не был случайным. Поздравляю свои ребят. За то, как провели вторую половину игры, они заслужили эту победу.