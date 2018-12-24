Янис Гайлитис: Делали простые ошибки и ЦСКА за них наказывал

Баскетбол 24 декабря 2018 01:23 Источник: Единая лига ВТБ

Главный тренер ВЭФа Янис Гайлитис – о поражении от ЦСКА (80:107) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

– В нападении сегодня действовали хорошо, а вот в защите получалось не все. Не хватало организации в обороне. Делали простые ошибки и ЦСКА за них наказывал.

Также мы могли реализовать больше трехочковых, но не получилось. Не позволяли сопернику набирать легкие очки из «краски», но при этом нам доставил много проблем Серхио Родригес, успешно разыгрывающий пик-н-ролы, – приводит слова Гайлитиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.