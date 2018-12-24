Янис Гайлитис: Делали простые ошибки и ЦСКА за них наказывал - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 15:00
    Автомобилист
    Трактор
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Слован
    Металлург Мг
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
    • Баскетбол24 декабря 2018 01:23Источник: Единая лига ВТБ

    Янис Гайлитис: Делали простые ошибки и ЦСКА за них наказывал

    Главный тренер ВЭФа Янис Гайлитис – о поражении от ЦСКА (80:107) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    – В нападении сегодня действовали хорошо, а вот в защите получалось не все. Не хватало организации в обороне. Делали простые ошибки и ЦСКА за них наказывал.

    Также мы могли реализовать больше трехочковых, но не получилось. Не позволяли сопернику набирать легкие очки из «краски», но при этом нам доставил много проблем Серхио Родригес, успешно разыгрывающий пик-н-ролы, – приводит слова Гайлитиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

    #единая лига втб#бк вэф#бк цска#гайлитис янис
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта