Димитрис Прифтис: Это была игра, которую мы обязаны выигрывать

Баскетбол 24 декабря 2018 01:43 Источник: Единая лига ВТБ

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис – о победе над командой «Цмоки-Минск» (88:69) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Это была игра, которую мы обязаны выигрывать. Как и любая домашняя игра. Мы хорошо начали, первые пять минут хорошо действовали, но в целом первую половину провели неудачно.

После большого перерыва наше отношение к игре было правильным, мы грамотно играли в защите. Мы забивали легкие очки в быстрых прорывах, перехватывали мячи. И, в конце концов, мы одержали легкую победу.

Хотелось бы поздравить всех, кто будет читать мой комментарий, с Рождеством», - приводит слова Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.