Димитрис Прифтис: Это была игра, которую мы обязаны выигрывать - Советский спорт
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    • Баскетбол24 декабря 2018 01:43Источник: Единая лига ВТБ

    Димитрис Прифтис: Это была игра, которую мы обязаны выигрывать

    Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис – о победе над командой «Цмоки-Минск» (88:69) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    «Это была игра, которую мы обязаны выигрывать. Как и любая домашняя игра. Мы хорошо начали, первые пять минут хорошо действовали, но в целом первую половину провели неудачно.

    После большого перерыва наше отношение к игре было правильным, мы грамотно играли в защите. Мы забивали легкие очки в быстрых прорывах, перехватывали мячи. И, в конце концов, мы одержали легкую победу.

    Хотелось бы поздравить всех, кто будет читать мой комментарий, с Рождеством», - приводит слова Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

    #единая лига втб#бк уникс#бк цмоки-минск#прифтис димитрис
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