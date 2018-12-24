Семен Антонов: Не сказать, что в ЦСКА 15 суперзвезд, но все очень качественные игроки

Баскетбол 24 декабря 2018 16:02 Источник: «Известия» Автор: Липкин Антон

Форвард ЦСКА считает, что конкуренция за место в составе возросла.

Форвард ЦСКА Семен Антонов высказался о конкуренции в составе команды в нынешнем сезоне.

– Тренеру стало тяжело выбирать 12 человек на матчи Евролиги, – сказал 29-летний Антонов в интервью «Известиям». – Не сказать, что в его распоряжении 15 суперзвезд, но это очень качественные игроки, каждый из которых способен принести много пользы команде.

– А что скажете про конкуренцию на своей позиции?

– За игровое время бороться непросто. Пришел Алек Питерс, сыграть могут и Уилл Клайберн, и Никита Курбанов. Уверен, такая высокая конкуренция на пользу и клубу, и игрокам. Главное – победа команды, а не личные интересы. У нас есть большая цель, к которой мы движемся шаг за шагом.

В нынешнем сезоне ЦСКА одержал 11 побед при трех поражениях в Евролиге и выиграл все десять матчей в Единой лиге ВТБ.