Семен Антонов: Не сказать, что в ЦСКА 15 суперзвезд, но все очень качественные игроки - Советский спорт
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    • Баскетбол24 декабря 2018 16:02Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

    Семен Антонов: Не сказать, что в ЦСКА 15 суперзвезд, но все очень качественные игроки

    Форвард ЦСКА считает, что конкуренция за место в составе возросла.

    Форвард ЦСКА Семен Антонов высказался о конкуренции в составе команды в нынешнем сезоне.

    – Тренеру стало тяжело выбирать 12 человек на матчи Евролиги, – сказал 29-летний Антонов в интервью «Известиям». – Не сказать, что в его распоряжении 15 суперзвезд, но это очень качественные игроки, каждый из которых способен принести много пользы команде.

    – А что скажете про конкуренцию на своей позиции?
    – За игровое время бороться непросто. Пришел Алек Питерс, сыграть могут и Уилл Клайберн, и Никита Курбанов. Уверен, такая высокая конкуренция на пользу и клубу, и игрокам. Главное – победа команды, а не личные интересы. У нас есть большая цель, к которой мы движемся шаг за шагом.

    В нынешнем сезоне ЦСКА одержал 11 побед при трех поражениях в Евролиге и выиграл все десять матчей в Единой лиге ВТБ.

    #единая лига втб#евролига#бк цска#антонов семен#питерс алек#клайберн уилл#курбанов никита
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