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Баскетбол24 декабря 2018 23:04Источник: БК «Химки»

Георгиос Барцокас: В отличие от команд Кубка Европы, у «Химок» нет времени на отдых

Главный тренер подмосковных «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над «Зенитом» (90:67).

- Очень важный матч для нас против одного из соперников за высокую позицию в турнирной таблице, команды, которую мы очень уважаем. Мы показали серьезную игру как в защите, так и в нападении, особенно в защите. Были сосредоточены на игровом плане и остановили их ключевых игроков. В нападении проявили созидательность, сделав на десять передач больше. Также у нас было на десять владений больше вследствие подборов. Все это позволило нам одержать победу с такой большой разницей.

Мы пытаемся выжить в условиях тяжелого расписания, ведь уже через три дня нас ждет очередной матч. В отличие от команд Кубка Европы, у нас нет времени на отдых, к тому же команде приходится играть без Алексея и Энтони, а сегодня еще и Дженкинс себя плохо чувствовал. Так или иначе, одержана важная победа и показана красивая игра. Поздравляю игроков и болельщиков. Призываю наших фанатов прийти на матч с «Басконией» в четверг и поддержать нас, - приводит слова специалиста пресс-служба «Химок».

Добавим, что «Химки» одержали 10 победу в 11 встречах чемпионата и расположились на первой строчке в турнирной таблице. В следующем матче баскетболисты подмосковной команды на выезде сыграют против ЦСКА.

#единая лига втб#бк химки#бк зенит#барцокас георгиос
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