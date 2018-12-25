Евгений Воронов: У нас неделя, чтобы понять философию тренера и улучшить качество игры - Советский спорт
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Баскетбол25 декабря 2018 23:44Источник: БК «Зенит»

Евгений Воронов: У нас неделя, чтобы понять философию тренера и улучшить качество игры

Капитан «Зенита» Евгений Воронов рассказал, что у команды много работы, а также отметил, что новому тренеру было сложно исправить положение за два дня.

– Было бы неправильно рассчитывать, что за два дня произойдут серьезные изменения. Пласа провел с командой всего две тренировки.

С теми результатами и с той игрой, что у нас есть сейчас, впереди очень много работы. Надо исправлять положение.

Сейчас у нас будет неделя до следующей встречи, чтобы понять философию тренера и как можно быстрее улучшить качество игры, в первую очередь, в защите, – приводит слов Воронова официальный сайт «Зенита».

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