Евгений Воронов: У нас неделя, чтобы понять философию тренера и улучшить качество игры

Баскетбол 25 декабря 2018 23:44 Источник: БК «Зенит»

Капитан «Зенита» Евгений Воронов рассказал, что у команды много работы, а также отметил, что новому тренеру было сложно исправить положение за два дня.

– Было бы неправильно рассчитывать, что за два дня произойдут серьезные изменения. Пласа провел с командой всего две тренировки.

С теми результатами и с той игрой, что у нас есть сейчас, впереди очень много работы. Надо исправлять положение.

Сейчас у нас будет неделя до следующей встречи, чтобы понять философию тренера и как можно быстрее улучшить качество игры, в первую очередь, в защите, – приводит слов Воронова официальный сайт «Зенита».