41 очко Хардена и дабл-дабл Капелы помогли «Хьюстону» обыграть «Оклахому»

Баскетбол 26 декабря 2018 01:40 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней площадке обыграл команду «Оклахома-Сити Тандер» со счетом 113:109 (22:22, 30:38, 34:28, 27:21).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев паркета Джеймс Харден, в его активе 41 очко, 6 подборов и 7 передач. Его партнер по команде Клин Капела оформил дабл-дабл из 16 очков и 23 подборов, а Эрик Гордон набрал 17 очков.

В составе гостей больше всех набрали Пол Джордж (28 очков, 14 подборов), Рассел Уэстбрук (21 очко, 9 подборов и 9 передач) и Стивен Адамс (17 очков).

«Хьюстон» одержал вторую победу кряду и занимает седьмое место в Западной конференции, а «Оклахома-Сити» в ней же расположилась на третьей строчке.

В следующем матче «Рокетс» 28 декабря примут «Бостон», а «Тандер» на следующий день на выезде сыграют с «Финиксом».