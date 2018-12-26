Георгиос Барцокас: Хотим завершить год победой над «Басконией»

Баскетбол 26 декабря 2018 20:46 Источник: БК «Химки»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас – о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги с испанской «Басконией».

– «Баскония» едет в Россию с серией из двух выездных побед, поэтому это опасная команда. У них недавно сменился тренер, который привнес свою философию.

Также в их составе есть хорошие разыгрывающие и «большие», и мы ждем сложного матча. Конечно же, хотим завершить год победой, поэтому сделаем все возможное, чтобы выиграть, – приводит слова Барцокаса официальный сайт «Химок».

Напомним, матч «Химки» – «Баскония» состоится завтра, 27 декабря и начнется в 20:00 по московскому времени.