«Детройт» победил «Вашингтон», «Орландо» в овертайме проиграл «Финиксу» - Советский спорт
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Баскетбол27 декабря 2018 06:42Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

«Детройт» победил «Вашингтон», «Орландо» в овертайме проиграл «Финиксу»

В НБА состоялись матчи регулярного чемпионата.

«Детройт Пистонс» на своей площадке одержал победу над «Вашингтон Уизардс» со счетом 106:95.

Самым результативным баскетболистом матча стал форвард «Детройта» Блэйк Гриффин», который набрал 23 очка. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 16 баллов и 11 подборов. У «Вашингтона» по 21 очку набрали Джон Уолл и Брэдли Бил.

В параллельном матче «Орландо Мэджик» дома проиграл «Финикс Санс». Мазт закончился в овертайме со счетом 120:122.

Больше всех в игре набрал защитник победителей Девин Букер – 35 очков. В составе «Орландо» отличился Ди Джей Огастин, набравший 27 баллов.

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