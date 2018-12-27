«Детройт» победил «Вашингтон», «Орландо» в овертайме проиграл «Финиксу»

Баскетбол 27 декабря 2018 06:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В НБА состоялись матчи регулярного чемпионата.

«Детройт Пистонс» на своей площадке одержал победу над «Вашингтон Уизардс» со счетом 106:95.

Самым результативным баскетболистом матча стал форвард «Детройта» Блэйк Гриффин», который набрал 23 очка. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 16 баллов и 11 подборов. У «Вашингтона» по 21 очку набрали Джон Уолл и Брэдли Бил.

В параллельном матче «Орландо Мэджик» дома проиграл «Финикс Санс». Мазт закончился в овертайме со счетом 120:122.

Больше всех в игре набрал защитник победителей Девин Букер – 35 очков. В составе «Орландо» отличился Ди Джей Огастин, набравший 27 баллов.